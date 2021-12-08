Суд в Таганроге рассмотрит дело о краже из самолета Ил-86 20 декабря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 декабря. /ТАСС/. Таганрогский городской суд 20 декабря приступит к рассмотрению дела о краже оборудования из грузового отсека Ил-80, в которой обвиняют жителя Таганрога Жору Хачунца. Об этом в среду сообщила ТАСС адвокат обвиняемого Ольга Бояркина.

"Начало рассмотрения дела назначено на 20 декабря, 11:00 мск. Дело слушается в Таганрогском городском суде, судья [Дмитрий] Злобин", - сказала собеседница агентства.

В понедельник в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области сообщили о завершении расследования уголовного дела о краже оборудования из самолета и его направлении в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу. Адвокат Хачунца в понедельник также сообщала ТАСС, что дело ее подзащитного уже поступило в суд.

По версии следствия, в декабре 2020 года мужчина вместе с неустановленными лицами проник через аварийную дверь на борт воздушного судна, где демонтировал и похитил имущество, после чего распорядился им по своему усмотрению. Сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.

В начале декабря прошлого года в дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК) с заявлением о том, что при осмотре одного из самолетов обнаружено вскрытие грузового люка. По данным источника в правоохранительных органах региона, неустановленные лица вскрыли грузовой люк самолета Ил-80, из отсеков самолета пропали 39 радиостанций. Позже сотрудники Главного управления МВД России по Ростовской области возбудили уголовное дело по факту хищения из самолета имущества. В начале января в рамках расследования дела был задержан житель Таганрога Жора Хачунц.

По данным открытых источников, Ил-80 представляет собой воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами в ходе ядерного конфликта. Самолет разработан на базе гражданского лайнера Ил-86. Всего на вооружение было принято четыре Ил-80.