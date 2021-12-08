Власти Нижневартовска выплатят 100 тыс. рублей ребенку за полученную на стройке травму

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 декабря. /ТАСС/. Суд по иску прокурора обязал администрацию Нижневартовска (второй по численности населения город Ханты-Мансийского автономного округа) выплатить десятилетнему ребенку 100 тыс. рублей компенсации морального вреда за полученную травму на стройке возле детского спортучреждения. Школьник длительное время находился на лечении в медучреждении, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с администрации Нижневартовска компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в июле 2020 года десятилетний ребенок, находясь с другими детьми на объекте незавершенного строительства, который располагается в непосредственной близости от детского спортивного учреждения, упал и получил травму. В результате он длительное время проходил лечение в медицинском учреждении. "Данный объект в нарушение требований закона не был собственником - администрацией города - законсервирован и огорожен, чем были созданы условия для угрозы жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних", - отметил собеседник.

Он добавил, что также суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию города провести консервацию опасного объекта.