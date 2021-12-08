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Жители Приамурья с медотводом смогут посещать места, в которых требуют QR-код

С начала пандемии в области выявлено 48,3 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Жители Амурской области, имеющие противопоказания к вакцинации, при наличии медицинского отвода могут посещать общественные места, в которые пускают по QR-кодам или ПЦР-тестам, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей области.

"Для посещения общественных мест, где введены ограничения, - можно предъявлять не только действующие QR-код или ПЦР-тест, но и справку о противопоказаниях к вакцинации. Соответствующие изменения внесены в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, с октября в Благовещенске и еще в восьми муниципалитетах введена система QR-кодов при посещении заведений общепита, крупных торговых центров, учреждений культуры и спорта, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских. С декабря введена аналогичная система в высших и средних профессиональных учебных заведениях.

С начала пандемии в области выявлено 48,3 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 552 человека умерли.

Теги
РоссияАмурская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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