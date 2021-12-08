В Лиге безопасного интернета сообщили о двукратном росте количества фейков в 2021 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Распространение фейков в интернете возросло в 2021 году в два раза в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщила в среду директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в рамках Недели российского интернета (RIW).

"Мы видим, что рост числа фейков примерно в два раза больше в сравнении с 2020 годом. В 2020 году волонтерами было обнаружено и отработано примерно 35 тыс. фейков на разные темы в социальных сетях. В этом году мы уже на текущий момент видим практически 72,5 тыс. фейковых сообщений", - сказала она.

По ее словам, группа мониторинга Лиги безопасного интернета и Национального центра помощи детям в составе 151 человека работала практически весь год по разным тематикам фейковых сообщений. Основная задача была обнаружить фейки и направить жалобы в социальные сети в связи с публикацией такого контента, а также посмотреть, как эти площадки удаляют, блокируют информацию, предпринимают ли меры. "Особо опасные фейки, которые действительно представляют угрозу жизни и здоровью граждан, общественную опасность, ребята направляли в Министерство внутренних дел для проверки", - добавила она.

В первую очередь, речь шла о фейках на тему ковида, вакцины, вакцинации, локдауна, ограничительных мер. Кроме того, были выявлены фейки о выборах в Госдуму, активно распространяющиеся фейки "о некой эвакуации населения и создании пунктов временного размещения на территории России". "Это и различные фейки о военном положении, начале войны на территории Украины и нахождении войск или военнослужащих российской армии на границе. Конечно, большое количество мы видим и сообщений конспирологического толка, связанных с распространением технологии 5G", - сказала эксперт. Для отражения ситуации с реагированием площадок на жалобы Мизулина рассмотрела пример распространения фейков о выборах в Госдуму. Так из 19 тыс. 211 фейков почти 11,5 тыс. были распространены на иностранных площадках. При этом процент удаления российскими соцсетями составил 56%. Лидером по модерации фейков стал портал "Одноклассники". "Если говорить об иностранных платформах, то на наши жалобы они реагируют очень скудно, как и слабо реагируют на законные требования властей, когда их направляет Роскомнадзор", - отметила она.

По итогам мониторинга по выборам в Госдуму только 3% фейков было удалено в первые сутки. В целом было удалено только 4% фейков от 11,5 тыс., распространенных на таких платформах. "Из наших жалоб не удалили вообще ни одного фейка YouTube и Twitter. Никакой работы не провели и никаким образом не отреагировали на обращения", - уведомила Мизулина.

Лидеры по числу фейков

Лидерами по распространению фейков в 2020 году являются YouTube и TikTok, сказала Мизулина. "Традиционно продолжает WhatsApp быть в лидерах, и продвигается новый лидер - Telegram", - указала она, добавив, что распространение и увеличение числа фейков, в первую очередь, связано с тем, что в цифровом пространстве люди стали проводить больше времени, и, конечно, больше уделять этому времени.