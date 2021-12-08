Власти Москвы сообщили, что плазма с антителами к COVID-19 доказала свою эффективность

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Лечение донорской плазмой с антителами к коронавирусу прошли в Москве 20 тыс. человек, этот метод доказал свою эффективность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, комментируя заявление ВОЗ о рекомендации не применять при лечении пациентов с COVID-19 переливание плазмы крови переболевших людей.

"Донорская плазма с антителами к COVID-19 применяется для лечения пациентов в столичных стационарах. Метод доказал свою эффективность и включен Министерством здравоохранения РФ в клинические рекомендации как один из элементов комплексной терапии. Переливание плазмы с антителами к коронавирусу проводится больным со средней тяжестью течения заболевания. При своевременном назначении плазмы вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в два раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что введение плазмы пациентам с COVID-19 от доноров, имеющих антитела к коронавирусу, позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение вируса в организме.

"За 1,5 года лечение донорской плазмой прошли 20 тыс. человек. Донорами стали 30 тыс. человек, в том числе 20% сдали плазму повторно. 75 доноров сдали плазму 10 раз и более. Всего город заготовил более 23 тонн плазмы для лечения COVID-19", - сообщили в пресс-службе.

Исследования подтверждают, что для переливания пациентам с коронавирусной инфекцией может применяться плазма доноров, переболевших COVID-19, а также тех, кто привит вакциной "Спутник V" или прошел ревакцинацию, в том числе однокомпонентным "Спутником Лайт".

Применение антиковидной плазмы неэффективно у критических пациентов, больных на ИВЛ и ЭКМО, пациентов с полиорганной недостаточностью. Минимальный эффективный титр вируснейтрализующих антител должен составлять 1:160, сообщили в пресс-службе.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не применять при лечении пациентов с COVID-19 переливание плазмы крови переболевших людей. Как заявила женевская штаб-квартира ВОЗ, ранее на этот метод возлагались надежды, однако имеющиеся на настоящий момент данные говорят о том, что он не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких.

Научные работы

Как пояснили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, на сегодняшний день в международной базе медицинских публикаций антиковидной плазме посвящено более 1,3 тыс. работ. Многие из них свидетельствуют об эффективности метода: важно выбрать компонент с соответствующим титром и учесть специфику конкретного пациента. Противоречивость результатов по эффективности антиковидной плазмы может объясняться разными подходами к назначению терапии и к оценке иммунологических характеристик плазмы, неоднотипностью процессов заготовки, разными категориями больных.