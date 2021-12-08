Опрос: 47% американцев считает, что экономическая ситуация в США ухудшится в 2022 году

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Большинство американских избирателей (61%) считает, что экономика США движется в неверном направлении, а почти половина из них (47%), исходя из этого, ожидает в будущем году лишь ухудшения экономической ситуации в стране. Таковы некоторые обнародованные во вторник результаты опроса общественного мнения, проведенного газетой The Wall Street Journal.

Такие настроения, констатирует издание, не сулят администрации Джо Байдена и правящей Демократической партии в целом ничего хорошего на предстоящих в ноябре будущего года промежуточных выборах. "Исследование выявило ряд опасных для Демократической партии сигналов в период, когда партия готовится [на будущих выборах] защищать свое незначительное большинство в Палате представителей и в Сенате, - пишет газета. - Избиратели в своем большинстве рассматривают экономические и финансовые вопросы, включая инфляцию, в качестве основных приоритетов Вашингтона, и Республиканская партия, по их мнению, в состоянии лучше с этим справиться".

Это подтверждают данные опроса, согласно которым 44% избирателей проголосовали бы за республиканцев, если бы промежуточные выборы проводились сегодня, демократов поддержал бы 41% имеющих право голоса.

По мнению члена Палаты представителей Конгресса США Шери Бустос (демократ от штата Иллинойс), если оценивать макроэкономические показатели, то они вполне приличные. "Но если говорить о личных расходах, когда вы заполняете бензином бак своего автомобиля, и он [счетчик] насчитывает вам большую сумму; или когда вы идете в магазин за продуктами и за фунт бекона приходится платить дороже, то люди все это замечают", - заявила она газете The Hill, комментируя результаты опроса.

Все это негативно сказывается на популярности президента Байдена, рейтинг которого продолжает снижаться. В настоящее время, как показало исследование The Wall Street Journal, его работу на посту лидера страны положительно оценивают лишь 41% респондентов, 57% дали негативную оценку его деятельности. Среди тех, кто пока не определился в своих политических предпочтениях на предстоящих выборах, этот расклад еще хуже для Байдена - лишь 29% довольны его работой, 63% вынесли ему негативный вердикт. Схожий расклад и среди независимых избирателей - 30% против 66%.

Опрос с участием 1 500 жителей страны, имеющих право голоса, проводился с 16 по 22 ноября.