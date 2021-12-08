В Иркутской области в новом зимнем турсезоне ждут ажиотажного спроса на отдых на Байкале

ИРКУТСК, 8 декабря. /ТАСС/. Представители туристической отрасли Иркутской области ждут ажиотажного спроса среди россиян на отдых на зимнем Байкале. Об этом в среду сообщил журналистам представитель Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.

"В прошлом году мы наблюдали достаточно ажиотажный спрос на зимний Байкал со стороны российского туриста. Раньше мы видели такой спрос со стороны иностранцев, но со стороны российского туриста это было, я бы даже сказал, впервые. Ожидаем повторения такого же спроса в сезоне 2022 года", - сказал Копылов.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина уточнила, что в первом квартале 2021 года, то есть в месяцы зимнего сезона на Байкале, регион посетили порядка 480 тыс. путешественников. В новом зимнем сезоны представители туротрасли ожидают не меньше гостей.

По мнению экспертов, очередной этап программы кешбэка за туры по России, который готовит Ростуризм, еще больше подстегнет интерес к Байкалу. "Он (этап - прим. ТАСС), по моим расчетам, придется как раз на февраль-март, то есть, когда не туристический сезон во всей России, а на Байкале самый разгар сезона", - сказал Копылов.

По словам Сливиной, на Байкале уже забронированы почти все турбазы на зимние месяцы и суда на воздушной подушке, на которых туристов перевозят по льду. Копылов в свою очередь отметил, что из-за недостатка мест на турбазах границы туристического сезона в последние годы расширяются. Если раньше путешественники приезжали в феврале и марте, когда льдом покрыто все озеро, то теперь начинают ехать на зимний Байкал в предновогодние дни. В это время лед можно увидеть только на некоторых заливах. Конец сезона сдвинулся на апрель.

"Новогодние каникулы тоже стали достаточно высоким сезоном на Байкале, потому что есть что уже посмотреть хотя бы в усеченном варианте, первый лед, скажем так. Бренд зимнего Байкала получил мощную раскрутку", - отметил Копылов.

Планы на "Зимниаду"

Традиционно в пик зимнего сезона - в феврале-марте - на Байкале пройдет фестиваль зимних игр "Зимниада". По словам Сливиной, сформирован предварительный календарь, в который вошли 12 мероприятий, это, в частности, ледовые марафоны и гонки. Из-за того, что в Иркутской области действуют ограничения в связи с пандемией, решается вопрос о возможности присутствия зрителей на турнирах.

Из-за пандемии откладывается расширение географии и сроков проведения фестиваля. Как рассказал Копылов, когда ограничения будут сняты, планируется проводить фестиваль с декабря по апрель и включить в его программу еще несколько районов Байкала.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. В 1996 году озеро признано объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Зимний Байкал широкого известен чистым и прозрачным льдом, который привлекает туристов со всего мира. До пандемии отдых на Байкале пользовался большим просом среди иностранных туристов, в период пандемии в связи с ограничением на поездки озеро стало привлекать больше россиян.