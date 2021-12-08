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Пандемия COVID-19

Эксперт: количество российских вакцин от коронавируса через год может возрасти до 10

Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков сообщил, что в России создают персональный медицинский помощник, который позволит за счет обработки данных с фитнес-браслетов анализировать процесс восстановления людей после COVID-19

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Количество отечественных вакцин против коронавируса, включая разработки частных компаний, может достигнуть 10 наименований уже через год. Об этом в понедельник журналистам сказал специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

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"Этот очень сильный вызов, [которым стала пандемия,] приведет к тому, что, если мы будем с вами разговаривать через год, у нас будет уже не три, а, наверное, с десяток российских вакцин разного типа, разной методики бустерного применения. Целый ряд частных компаний сегодня их разрабатывает, поэтому мы думаем, что здесь будет большое разнообразие решений", - сказал Песков.

Он также отметил, что в России создается персональный медицинский помощник, который позволит за счет обработки данных с фитнес-браслетов анализировать процесс восстановления людей после перенесенной коронавирусной инфекции и вовремя сигнализировать об ухудшении.

"В рамках проекта правительства "Персональные медицинские помощники" там активное участие принимает "Ростех", "Роснано", целый ряд частных игроков, идет создание именно такой технологической платформы. Сейчас определяются первые 6 пилотных регионов. Мы надеемся, что уже в начале следующего года будет запись первых добровольцев для того, чтобы через в том числе программы страховых компаний начать пользоваться этими персональными медицинскими помощниками", - добавил спецпредставитель президента.

Эту технологию и ряд других разработок в области медицины планируется продемонстрировать и обсудить на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, которое пройдет в середине декабря, уточнил он.

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РоссияПандемия COVID-19
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