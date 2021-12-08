Более 500 новых мест обитания редких видов животных и растений выявили в Подмосковье

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мониторинг состояния растительного и животного мира Московской области для ведения Красной книги в 2021 году выявил 560 новых мест обитания и произрастания редких видов, сообщила в среду пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

"Среди них такие важные, как новые места обитания обыкновенной рыси, обыкновенной летяги, речной выдры, ночницы прудовой, орешниковой сони; птиц, занесенных в Красную книгу РФ: черного аиста, филина, а также змееяда, который является особо ценным видом. Впервые выявлен на территории Московской области вид бабочек - бархатница дриада, который теперь является кандидатом на включение в Красную книгу региона", - приводятся слова главы министерства Андрея Разина.

Он добавил, что столь большое количество новых мест обитаний свидетельствует о том, что экологическая ситуация в Подмосковье улучшается. Поэтому популяции флоры и фауны успешно распространяются за пределы обычных для них ареалов.