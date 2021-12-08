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Дума приняла в I чтении проект о допотпуске для сотрудников СК, служивших в Росгвардии

Для этого Росгвардию внесут в перечень органов, периоды службы в которых включаются в стаж для исчисления выслуги лет для предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сотрудникам СК

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду поддержала в I чтении правительственный законопроект о возможности предоставления дополнительных дней отпуска сотрудникам Следственного комитета РФ, служившим до поступления в ведомство в Росгвардии.

Законопроект "разработан в связи с необходимостью включения периода службы в войсках национальной гвардии РФ в выслугу лет для предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сотрудникам СК РФ, ранее проходившим службу в данной… организации", отмечается в пояснительной записке.

Для этого Росгвардия включается в перечень органов, организаций и учреждений, периоды службы в которых включаются в стаж для исчисления выслуги лет для предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сотрудникам СК РФ.

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