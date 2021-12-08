Члены СПЧ на встрече с президентом планируют затронуть ситуацию с "Мемориалом" и пандемией

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на встрече с главой государства Владимиром Путиным в четверг планируют обсудить в том числе положение в местах лишения свободы, ситуацию с правозащитным центром "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) и вопросы соблюдения прав человека в условиях пандемии. Об этом в среду ТАСС сообщил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

"Валерий Александрович Фадеев (глава СПЧ - прим. ТАСС) в своем вступительном докладе затронет основные вопросы, чем занимался Совет, даст характеристику выполнения поручений, которые были даны по итогам двух предыдущих встреч. Коллеги планируют высказаться по темам кибербезопасности, экологии, лечения бездомных, как навести порядок в законодательстве об иноагентах, чтобы оно отвечало реалиям. О положении в местах лишения свободы, безусловно, будет сказано. О поддержке НКО разных типов, вопросы пандемии, соблюдения прав граждан в этих условиях", - сказал он.

"По "Мемориалу", конечно, будет сказано, нашу позицию мы уже высказывали публично, конечно, наша общая позиция будет доведена до президента", - отметил Точенов. Ранее СПЧ заявил, что считает иск прокуратуры о ликвидации центра "Мемориал" чрезвычайной мерой, которая несоразмерна нарушениям и несправедлива. В иске указывается, что центр допускает оправдание деятельности сторонников террористических и экстремистских организаций.

На вопрос о том, будет ли затронута тема нелегальных мигрантов, Точенов ответил, что глава СПЧ "в докладе об этом скажет, очевидно, многое зависит от формата, как впишемся в график президента".

Ранее сообщалось, что встреча членов СПЧ с Путиным пройдет 9 декабря в онлайн-режиме.