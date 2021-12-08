Эксперт считает, что антитела после вакцинации не защищают от омикрон-штамма коронавируса

БЕРЛИН, 8 декабря. /ТАСС/. Антитела, вырабатываемые организмом после вакцинации против коронавируса, не защищают от нового омикрон-штамма. Об этом в среду на своей странице в Twitter сообщила германский вирусолог Сандра Кизек со ссылкой на результаты проведенного исследования.

Она пояснила, что антитела, вырабатываемые иммунной системой человека после прививки препаратами, эффективными в отношении дельта-штамма коронавируса, который в настоящее время преобладает в Германии, не защищают от нового варианта "омикрон". "Наши первые данные о нейтрализации омикрон-штамма по сравнению с вариантом "дельта" готовы: 2 x BioNTech, 2 x Moderna, 1 x AZ/1 x BioNTech через шесть месяцев вызовут 0% нейтрализации штамма-омикрон", - написала Кизек. Другими словами, у любого, кто получил две дозы вакцины, разработанной германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer, два компонента препарата производства американской фирмы Moderna или комбинацию вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и BioNTech через полгода больше не будет иммунной защиты против варианта "омикрон".

Вместе с тем результаты показали, что те, кто был дважды привит препаратом консорциума BioNTech-Pfizer, а затем ревакцинировался им же, лучше защищены от омикрон-штамма. В частности, антитела, вырабатываемые в организме через три месяца после введения бустерной дозы, защищают на 25% против варианта "омикрон". Что касается дельта-штамма, то данный показатель, как заметила Кизек, составляет 95%. Таким образом, в этом случае защитный эффект от вакцинации в отношении варианта "омикрон" снижается в 37 раз по сравнению со штаммом "дельта".

"Результаты исследования подтверждают, что разработка вакцины, адаптированной под омикрон-штамм, имеет смысл", - подчеркнула вирусолог. Однако представленные данные, по ее утверждениям, не позволяют говорить о том, защищает ли вакцинация от тяжелого течения заболевания, вызванного коронавирусом.

Новый штамм

Новый вариант коронавируса был выявлен в конце ноября в Южной Африке. В последующие дни случаи заражения им были обнаружены во многих странах, в том числе в ряде государств ЕС. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила вариант коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает большую озабоченность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, этот вариант обладает повышенной способностью к распространению.

Позднее в ВОЗ заявили, что вариант коронавируса "омикрон" может привести к вспышкам заболевания с самыми серьезными последствиями. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.