Печатная версия газеты "Аргументы и факты на Украине" прекратит выходить с 1 января

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. "Украинский медиа холдинг" предупредил о прекращении с 2022 года выпуска популярных газет "Аргументы и факты на Украине" и "АиФ. Здоровье", а также "Совершенно секретно - Украина" и журнала "Телескоп". Об этом сообщило в среду издание UBR.ua со ссылкой на отдел распространения продукции холдинга.

"С 1 января 2022 года "Украинский медиа холдинг" прекратит выпуск нескольких печатных изданий - газет "Аргументы и факты на Украине" (вместе с выпуском "АиФ. Здоровье"), "Совершенно секретно - Украина" и журнала "Телескоп", - говорится в сообщении. По данным издания, при этом "сайт "Аргументы и факты на Украине" не будет закрываться".

"Украинский медиа холдинг" был основан в конце 1990-х годов на базе газеты "Теленеделя" бизнесменом и бывшим главой администрации экс-президента Петра Порошенко Борисом Ложкиным. Холдинг начал издавать газету "Аргументы и факты на Украине" с 1995 года. Тираж издания, по данным холдинга, составляет 209 тыс. экземпляров.