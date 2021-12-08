ГД приняла в I чтении законопроект об уголовных делах, связанных с гособоронзаказом

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому уголовные дела о преступлениях, связанных с гособоронзаказом, выводятся из-под частно-публичного обвинения, что позволит возбуждать их без подачи заявления.

Частно-публичное обвинение предусматривает, что дела возбуждаются только по заявлению потерпевшего или его законного представителя, при этом они не могут быть прекращены по примирению сторон. Как указано в пояснительной записке, "возбуждение уголовных дел по фактам причинения ущерба дочерним предприятиям государственных корпораций, прежде всего в сфере государственного оборонного заказа", возможно только при условии поступления заявлений от их руководителей.

В то же время "размер причиненного материального ущерба по уголовным делам, возбужденным по фактам противоправных деяний в сфере оборонно-промышленного комплекса, за последние три года превысил 25 млрд рублей". При этом органы предварительного следствия сталкиваются "с отказами должностных лиц государственных корпораций либо интегрированных с ними структур от возбуждения уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере государственного оборонного заказа", это создает условия для совершения новых преступлений, убеждены авторы.

Согласно законопроекту связанные с гособоронзаказом дела по статьям Уголовного кодекса РФ о мошенничестве, в том числе в сферах кредитования, страхования, компьютерной информации, с использованием электронных средств платежа, а также по статьям "Присвоение или растрата", "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", "Злоупотребление полномочиями" будут заводиться и без заявления руководителей соответствующих организаций.