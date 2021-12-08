Только около 6 тыс. студентов из стран СНГ поступают в магистратуру в России

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Всего порядка 6 тыс. студентов из стран СНГ обучаются на программах магистратуры в российских вузах, в то время как на программах бакалавриата и специалитета их число составляет около 40 тыс. человек. Об этом сообщила в среду директор департамента проектной деятельности Министерства науки и высшего образования России Наталья Гвоздева.

"К сожалению, Россия не использует в полной мере возможности для привлечения иностранных обучающихся, которые ориентированы на карьеру в исследовательском треке. В структуре численности иностранных граждан у нас преобладают обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета. Так, студенты из стран СНГ составляют на этих программах порядка 40 тыс. человек, в то время как на магистратуре учатся всего 6 тыс. человек", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС.

Одной из причин сложившейся ситуации является тот факт, что зарубежные страны предлагают более выгодные ценовые условия для обучения иностранных студентов на программах магистратуры. "Германия выделяет 120 тыс. квот ежегодно. Мы до 2020 года выделяли всего лишь 15 тыс. квот, и в их структуре трек магистратуры был очень незначительным", - пояснила Гвоздева.

Указанному вопросу уделяется большое внимание в монографии "Магистратура в условиях внешних вызовов и внутренних противоречий. Восемь вопросов о развитии магистратуры", подчеркнула Гвоздева. Книга, подготовленная Национальным фондом подготовки кадров при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина, была представлена в среду в ТАСС.

"Самое главное, на чем делает акцент монография - для того, чтобы повысить конкурентоспособность наших образовательных продуктов, нам надо быть ориентированными не на внутренний потребительский спрос, а на создание образовательных продуктов мирового уровня", - сказала она.

Исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров (НФПК) Ирина Аржанова привела данные Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) за 2019 год, согласно которым доля магистрантов от общего числа поступивших в вузы составила 10. При этом всего 7% из них - иностранные студенты.

"По количеству магистрантов - у нас достаточно приличная доля от общего числа поступивших на программы высшего образования. В том числе иностранных студентов гораздо меньше, чем в других странах. И это вопрос того, куда будет развиваться магистратура. Мы накапливаем и набираем как можно большее количество магистрантов или мы ориентируемся на иностранцев и на уникальные программы", - отметила она.

О монографии

Монография также поднимает ряд других важных тем с точки зрения перспективы развития магистратуры с учетом национальных инициатив. Как пояснила Аржанова, в ее основе лежит исследование, которое проводилось в 2018-2020 годах с большим количеством экспертов из Благотворительного фонда Владимира Потанина, а также университетов, которые участвуют в стипендиальной программе фонда.

"Название "Магистратура в условиях внешних вызовов и внутренних противоречий. Восемь вопросов о развитии магистратуры", и те восемь вопросов, которые сформулированы, возникли не в начале нашего проекта, а уже по результатам того, что мы собрали для нашей монографии. Нам кажется, что комбинация именно этих двух факторов - внешних вызовов и внутренних противоречий дает, с одной стороны, достаточно типичные кейсы, а с другой - максимальную вариативность решения университетами различных вопросов развития магистратуры", - подчеркнула она.

Генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева подчеркнула важность дальнейшего общественного обсуждения тем, которые поднимает монография. "То исследование, которое мы поддержали, как и другие исследования, которые поддерживает фонд, они должны стать общим знанием, а не только знанием тех, кто непосредственно с этим исследованием сталкивается. <...> Нам очень важно запустить публичную дискуссию и получить обратную связь. Важно, чтобы результаты исследования были вписаны в существующий академический ландшафт и контекст", - заключила она.