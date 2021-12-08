В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию для студентов и жителей старше 60 лет

ТАСС, 8 декабря. Главный санитарный врач по Смоленской области Лариса Сидоренкова подписала постановление о введении обязательной вакцинации от коронавируса для студентов, жителей старше 60 лет, а также жителей старше 18 лет, которые имеют хронические заболевания. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте управления Роспотребнадзора по Смоленской области.

"Определить следующие категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 по эпидемиологическим показателям: лица в возрасте 60 лет и старше; <…> лица старше 18 лет, обучающиеся на очной форме обучения в средних профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования", - говорится в документе.