Строительство историко-археологического парка в Севастополе завершат к 2024 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Строительство всех объектов историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который создается в Севастополе, планируется полностью завершить в конце 2023 - начале 2024 года, сообщил журналистам в среду замминистра обороны Тимур Иванов.

На территории городища Херсонеса Таврического уже более века действует музей, в ближайшие годы южнее него планируется строительство историко-археологического парка, в структуре которого будут созданы новая школа искусств, филиал международного центра "Артек", корпуса для выставок, посвященных античному и византийскому периодам истории Юго-Западного Крыма и истории православия.

"План работы: до конца 2023 года - начала 2024 года завершить полный комплекс работ и передать территорию [с историко-археологическим парком в эксплуатацию]", - сказал Иванов.

Он уточнил, что сейчас на площадке возводятся два первых здания - Школа искусств на 500 обучающихся и центр "Корсунь" - филиал Международного детского центра "Артек". На площадке работает около 4 тыс. человек.

Иванов отметил, что параллельно продолжаются работы на нижней площадке - там, где располагались автомобильный батальон и школа водолазов. Только после их завершения будет доработан проект выставочных павильонов, зданий для административных служб и научной работы музея-заповедника "Херсонес Таврический".

"Мы уже говорили, что, если бы не было этого проекта, никогда в жизни Южный пригород Херсонеса археологи бы никогда не увидели - более 500 тыс. предметов сейчас уже найдено. Сейчас идет обсуждение со специалистами по объектам, которые они считают необходимым сохранить, как их сохранить, музеефицировать, это будет обязательно сделано. И второй момент - вы знаете, что на территории самого "Херсонеса Таврического" крайне ограничены выставочные площади, экспонируется очень небольшая часть коллекции, а на территории нового комплекса будут огромные выставочные площади - тысячи квадратных метров, где можно достойно представить коллекции музея. Кроме того, есть рабочая версия, что в одной из исторических артиллерийских батарей планируется музей современного искусства", - рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

О Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.

Ранее сообщалось, что археологи проводят раскопки на территории бывших военных частей, где через несколько лет планируется создание историко-археологического парка. В эллинистический, античный периоды и Средневековье здесь был пригород Херсонеса.