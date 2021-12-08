На Ставрополье ввели QR-коды для посещения общественных мест

СТАВРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Систему пропуска по QR-кодам о пройденной вакцинации против коронавируса ввели в музеях, театрах, спорткомплексах, многофункциональных центрах, кафе и ресторанах на Ставрополье. Посетить общественные места также можно будет по отрицательному результату ПЦР-исследования, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края.

"Изменяются условия для посещения музеев, библиотек, выставочных залов, театральных и концертных представлений, кинотеатров, предприятий общественного питания, спортивных объектов и комплексов, многофункциональных центров, салонов красоты и косметических салонов. Оно будет осуществляться при наличии документов, подтверждающих вакцинацию против коронавирусной инфекции, перенесенное заболевание COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-исследования. При этом необходимо будет подтвердить свою личность соответствующим документом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что аналогичный режим пропуска будет введен в школах и детских садах края для родителей во время проведения новогодних утренников и праздников. "Такие же меры с 22 декабря будут действовать и при размещении граждан в санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, домах отдыха, гостиницах, туристских базах, кемпингах, гостевых домах, апарт-отелях, загородных базах отдыха и иных аналогичных объектах коллективного размещения", - говорится в сообщении.

Ранее в Ставропольском крае ограничительные меры по противодействию коронавирусу включали в себя запрет на проведение массовых мероприятий, обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, систему регистрации через портал госуслуг в предприятиях общественного питания.