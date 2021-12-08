Папа Римский Франциск вновь призвал не отворачиваться от мигрантов

РИМ, 8 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вновь заявил, что нельзя отворачиваться и не реагировать на страдания тех, кто мигрирует. Об этом понтифик сказал в среду в ходе проповеди перед верующими на площади Святого Петра по случаю отмечаемого католической церковью праздника Непорочного зачатия Девы Марии.

"Повторяю, что перед лицом истории, перед лицом тех, кто мигрирует, мы не может отворачиваться", - сказал Франциск, напомнив о своей завершившейся в понедельник поездке на Кипр и в Грецию, где он "смог посмотреть в глаза [мигрантам] и увидеть их страдания". "Пожалуйста, посмотрим в глаза тех, кто оказался на обочине. Позволим им тронуть наши сердца их страданием, чтобы реагировать на безразличие", - призвал понтифик.

Рано утром Франциск по традиции возложил венок белых роз к статуе Богоматери недалеко от площади Испании. Как и в прошлом году, из-за пандемии он сделал это в одиночестве на рассвете, чтобы не способствовать сбору людей. Обычно этот традиционный для 8 декабря ритуал привлекает большое число верующих и любопытных. Как сообщила служба печати Святого престола, Папа Римский вознес молитву Богоматери, прося ее "чуда излечения всех больных, избавления от страданий народов, переживающих воины и климатический кризис, а также растопить сердца тех, кто воздвигает стены для отдаления от боли ближних". Вслед за этим Франциск побывал в храме Санта-Мария-Маджоре, где также вознес молитвы Богоматери.