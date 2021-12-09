В Москве назвали лауреатов премии Российской академии общественных связей

Глава АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский и вице-президент Ассоциации коммуникативных агентств России (АКАР), официальный представитель МФК Каннские львы в России Владимир Евстафьев стали лауреатами премии AB OVO Российской академии общественных связей (РАОС) "За особый вклад в развитие индустрии общественных связей". Церемония награждения прошла на традиционном академическом завтраке РАОС в четверг.

"И Алексей Гореславский, и Владимир Евстафьев - достойные лауреаты, олицетворяющие собой различные ипостаси индустрии общественных связей, но при этом сущностно связанные друг с другом", - отметил президент РАОС Виталий Расницын, вручая награды.

Премия получила название AB OVO (в переводе с латыни "от яйца") - это "обращение к началу начал, символу развития жизни, связности и преемственности", пояснили в РАОС.

В нынешнем году премию вручили в четвертый раз, ее первыми лауреатами в 2018 году стали генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и доктор социологических наук, профессор Марина Шишкина.