Джонсон извинился за шутки его работников про вечеринку на Даунинг-стрит в разгар пандемии

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился в среду за то, что сотрудники его канцелярии позволили себе в шутливой форме комментировать якобы проводившуюся в резиденции главы кабмина на Даунинг-стрит, 10 в декабре прошлого года рождественскую вечеринку на фоне действовавших тогда жестких коронавирусных ограничений.

"Я разделяю возмущение людей. Понимаю, какую ярость могут испытывать люди в связи с этим, я чувствую точно так же. Извиняюсь за это", - сказал глава британского правительства, выступая в Палате общин британского парламента. При этом, как отметил Джонсон, ранее сотрудники его канцелярии дали заверения в том, что "не было никакой вечеринки и что коронавирусные правила не были нарушены". Премьер-министр указал, что поручил провести внутреннюю проверку инцидента. "В случае нарушения правил будут применены дисциплинарные меры ко всем причастным", - подчеркнул он, добавив, что будет готов поделиться полученной информацией с полицией Лондона.

Скандал вокруг рождественской вечеринки на Даунинг-стрит, 10 в разгар пандемии коронавируса в декабре прошлого года разгорелся в Великобритании на прошлой неделе после репортажа газеты Daily Mirror. В нем отмечалось, что десятки сотрудников офиса премьер-министра устроили праздничное мероприятие в тот момент, когда в Лондоне действовали ограничения, предполагающие запрет на собрание в закрытых помещениях большого числа лиц, не проживающих друг с другом в одном доме. Сам Джонсон, комментируя появившуюся информацию, сперва заявил, что представители власти "соблюдают все правила, которые действуют во время пандемии".

7 декабря телеканал ITV опубликовал ранее не демонстрировавшиеся кадры из зала брифингов для СМИ в резиденции премьера, на которых видно, как бывший пресс-секретарь главы правительства Аллегра Страттон репетирует ответы на возможные вопросы журналистов о вечеринке на Даунинг-стрит, 10. При этом, как следует из видео, Страттон обменивается с коллегами шутками о том, что "это была не вечеринка, а просто небольшое застолье с вином и сыром". Соответствующие комментарии вызвали возмущение многих британских парламентариев, а глава фракции Шотландской национальной партии в Палате общин Иэн Блэкфорд призвал Джонсона подать в отставку в связи со скандалом.

Новые ограничения на фоне скандала

В свою очередь в среду ведущие британские СМИ сообщили, что в ближайшие дни премьер-министр может объявить о введении новых ковид-ограничений, в частности, обязав жителей королевства носить медицинские маски практически во всех общественных местах, потребовав у организаторов крупных культурно-развлекательных мероприятий разрешать допуск на них только после предъявления документа о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании и рекомендовав по возможности работать из дома. Местные политические комментаторы высказали предположение, что тем самым Джонсон стремится погасить разгорающийся политический кризис, сместив фокус внимания на борьбу с коронавирусом в условиях обнаружения омикрон-штамма.

Глава правительства, выступая в парламенте, указал на то, что "омикрон-штамм коронавируса распространяется быстрее, чем ранее известные варианты". Согласно последней информации Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании, всего в стране на данный момент выявлено 437 случаев заражения штаммом "омикрон", при этом 100 из них - только за 7 декабря. Случаи заражения были обнаружены во всех частях Соединенного Королевства, включая Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию.