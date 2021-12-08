Власти Кабардино-Балкарии объявили конкурс на лучшую песню к 100-летию республики

НАЛЬЧИК, 8 декабря. /ТАСС/. Региональные власти объявили конкурс на лучшую песню о Кабардино-Балкарии к 100-летию республики. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального министерства культуры.

"Министерство культуры КБР объявляет о проведении Республиканского конкурса на создание лучшей песни о Кабардино-Балкарской Республике. В конкурсе могут участвовать как профессиональные поэты и музыканты, так и все желающие, не имеющие специального музыкального образования", - говорится в сообщении.

Текст песни должен быть написан на русском, кабардинском или балкарском языке и должен соответствовать нормам права, морали и нравственности, с обязательным переводом на русский язык, следует из положения о конкурсе. Тексты песен и варианты музыки могут быть выполнены в различных стилях, жанрах и направлениях. Каждый участник может представить неограниченное количество текстов и вариантов музыки песен.

"Лучшие работы будут размещены на портале Кабардино-Балкарской Республики, в эфирах различных радиостанций, опубликованы в СМИ, а также будут использованы Минкультуры при проведении мероприятий, посвященных 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики", - добавили в ведомстве.

Конкурс будет проходить до 1 марта 2022 года двумя этапами, лучших определит специально созданное жюри. Победители получат денежное вознаграждение.

Президент России Владимир Путин в 2018 году подписал указ о праздновании 100-летия Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году. Основные торжества пройдут в начале сентября 2022 года. В программе запланировано проведение Дней культуры КБР в Москве, концертов, всероссийских научных конференций, туристических фестивалей и молодежных этнографических форумов.