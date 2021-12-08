Почетное звание "Рубеж воинской доблести" получат 27 населенных пунктов Калужской области

КАЛУГА, 8 декабря. /ТАСС/. Региональное почетное звание "Рубеж воинской доблести" присвоят 27 населенным пунктам Думиничского района Калужской области, на территории которых в годы Великой Отечественной войны погибло свыше 27 тыс. красноармейцев. Такое решение принято в среду на заседании региональной профильной комиссии, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Представители Думиничского района - глава районной администрации Сергей Булыгин и командир поискового отряда "Патриот" Андрей Гану - выступили с ходатайством о присвоении почетного звания Калужской области "Рубеж воинской доблести" 27 населенным пунктам. Единогласным решением комиссия поддержала ходатайство Думиничского района", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в честь присвоения почетных званий на территории района планируется установить памятную стелу, при выборе места для нее будет учтено мнение жителей.

Территория Думиничского района находилась на линии фронта. С 5 октября 1941 по 15 августа 1943 года в этих местах велись кровопролитные бои в ходе контрнаступления под Москвой, наступательных операций на Ржевском выступе, Жиздринской, а также операции "Кутузов". "Последняя повлияла на перелом сражения на Курской дуге и стала завершающим этапом освобождения территории района от оккупации. За освобождение Родины на думиничской земле погибли свыше 27 тыс. красноармейцев", - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что местные жители ухаживают за 28 братскими могилами, участвуют в поисковых работах.

В 1941 году в ходе оборонительного этапа битвы под Москвой территория Калужской области практически полностью оказалась оккупирована противником. С 4 по 8 октября советские войска были вынуждены оставить Спас-Деменск, Мосальск, Юхнов, Людиново, Думиничи, Жиздру, Мещовск, Сухиничи и Козельск. К концу апреля 1942 года была освобождена большая часть региона - 16 районов полностью и восемь частично. Окончательное освобождение Калужской области произошло в августе - сентябре 1943 года в ходе общего летне-осеннего наступления Красной Армии.