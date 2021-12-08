Порядка 2,3 млн консультаций провели в телемедцентре Москвы с весны прошлого года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Специалисты телемедицинского центра, который был создан в Москве в марте 2020 года, провели порядка 2,3 млн консультаций, всего за день они проводят до 6 тыс. консультаций. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в ходе III Научно-методического форума организаторов здравоохранения.

"Весной прошлого года было принято решение создать центр телемедицины, и он был создан в реально кратчайшие сроки с описанием всех необходимых процессов. В первую очередь, он был создан для тех людей [с коронавирусом], тяжесть состояния которых позволяла им наблюдаться на дому. <…> Телемедцентр функционирует круглосуточно, безусловно, в ночное время работает меньше людей. А в дневное время наши коллеги проводят до 5-6 тыс. консультаций", - сказал Тяжельников. В презентации к его выступлению значится, что более 200 врачей провели уже порядка 2,3 млн консультаций.

По его словам, изначально в центре консультировались люди с коронавирусом, но в процессе стало понятно, что он может быть использован и в других проектах, например, для контроля состояния участников пострегистрационного исследования вакцины "Спутник V". Во многом именно благодаря использованию технологий и телемедицинских консультаций удалось достичь столь высоких результатов.

Кроме того, центр телемедицины использовался для обеспечения персонального сопровождения пациентов, прошедших обследование в павильонах "Здоровая Москва", до постановки диагноза и назначения лечения. Всего было проведено более 120 тыс. консультаций.

"Безусловно, цифровизация занимает первое место [среди ключевых трендов в трансформации московского здравоохранения]. А второе - это адаптивность системы, ведь за все это время нам пришлось решать очень много задач, и зачастую из-за изменяющихся эпидемиологической ситуации и подходов к лечению нашим врачам и медперсоналу приходилось буквально в течение дня изменять вектор своих действий. Система здравоохранения действительно показала себя как система, мы смогли сплотиться и трансформироваться", - сказал Тяжельников.