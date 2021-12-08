Степашин: было не до гордости, поверьте

ТАСС выпустил спецпроект "Свидетели перестройки" к 30-летию с момента распада СССР. Журналист Иван Сурвилло, не заставший Советский Союз, взял интервью у очевидцев и активных участников событий времен перестройки.

Первым героем проекта стал бывший премьер-министр РФ (1999) Сергей Степашин. Он рассказал о причинах парада суверенитетов, как была закрыта КПСС и почему он считает Беловежское соглашение ошибкой. В беседе Степашин поделился своими счастливыми и негативными воспоминаниями времен СССР.

Отвечая на вопрос о том, испытывал ли он гордость за свою страну, собеседник ТАСС рассказал о введении талонов на продовольственные и промышленные товары. "Середина - конец 80-х - вопрос был уже не о гордости, а о том, что страна находится в тяжелейшем положении <...> А потом, когда карточки еще ввели в Ленинграде в 88-м году, было не до гордости, поверьте", - рассказывает Степашин.

Подробнее об этом смотрите в интервью Сергея Степашина для проекта "Свидетели перестройки".