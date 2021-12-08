В Симферополе капитально отремонтировали здание единственного в мире театра крымских татар

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Здание единственного в мире Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра в Симферополе капитально отремонтировали по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Крыма и Севастополя, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы Крыма.

"Крымскотатарский театр преобразился. Созданы достойные условия не только для коллектива, который творит и вдохновляет, но и для гостей, которым здесь будет комфортно", - приводятся в сообщении слова главы республики Сергея Аксенова, который в среду посетил театр.

Аксенов осмотрел репетиционный и балетный залы, операторскую, оркестровую, гримерные и костюмерную. В фойе была представлена выставка фотографий, отражающих состояние театра до ремонта и после его завершения.

"Невооруженным глазом видно, какие условия созданы как для сотрудников, так и для зрителей театра. Выражаю благодарность нашему президенту, который уделяет огромное внимание каждому народу, проживающему на территории Республики Крым. Также хочу поблагодарить коллектив театра и муфтия мусульман Крыма хаджи Эмирали-эфенди за сохранение и развитие такой богатой культуры. Именно культура - базис, на котором строится дружба и взаимопонимание всех народов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы, театр стал центром крымскотатарской культуры и работает для ее сохранения, развития и интеграции в общероссийское культурное пространство. На выполнение капитального ремонта было выделено 47,6 млн рублей.