Число пациентов с коронавирусом в больницах Москвы снизилось за месяц более чем на 40%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 в Москве, снизилось более чем на 40% по сравнению с пиковыми значениями месячной давности, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве заболеваемость [ковидом] от пиковых значений уменьшилась в два раза, количество пациентов, которые находятся в ковидных госпиталях, уменьшилось более чем на 40%", - сказал Собянин в ходе осмотра резервного коронавирусного госпиталя в конгрессно-выставочном центре "Сокольники", в котором планируется развернуть один из крупнейших в городе реанимационных блоков.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, пиковые значения заболеваемости в столице были достигнуты порядка месяца назад. Более 4 тыс. коек в столичных госпиталях вернули к оказанию плановой медицинской помощи.