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Пандемия COVID-19
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Число пациентов с коронавирусом в больницах Москвы снизилось за месяц более чем на 40%

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, пиковые значения заболеваемости в городе были достигнуты порядка месяца назад

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 в Москве, снизилось более чем на 40% по сравнению с пиковыми значениями месячной давности, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

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"В Москве заболеваемость [ковидом] от пиковых значений уменьшилась в два раза, количество пациентов, которые находятся в ковидных госпиталях, уменьшилось более чем на 40%", - сказал Собянин в ходе осмотра резервного коронавирусного госпиталя в конгрессно-выставочном центре "Сокольники", в котором планируется развернуть один из крупнейших в городе реанимационных блоков.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, пиковые значения заболеваемости в столице были достигнуты порядка месяца назад. Более 4 тыс. коек в столичных госпиталях вернули к оказанию плановой медицинской помощи.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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