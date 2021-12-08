Власти Кабардино-Балкарии рассчитывают обеспечить школы Wi-Fi в 2023 году

НАЛЬЧИК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) рассчитывают обеспечить школы региона полноценным покрытием Wi-Fi в 2023 году. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на материалы совместного заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и Совета по экономической и общественной безопасности КБР.

"С 2019 по 2021 годы включительно к высокоскоростному интернету подключено 187 социальных объектов, в указанный период к интернету были подключены все общеобразовательные учреждения региона. Планируется подписание дополнительного соглашения на 2023 год о выделении республике из федерального бюджета более 310 млн рублей на обеспечение в школах полноценного покрытия Wi-Fi", - говорится в сообщении.

По нацпроекту "Цифровая экономика" в регионе реализуются региональные проекты "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии".

Отмечается, что в текущем году также создана защищенная сеть передачи данных на судебных участках мировых судей КБР. Проведено обучение 66 государственных и муниципальных служащих компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления. Информационная инфраструктура развивается на базе социальных учреждений.

Глава республики Казбек Коков поручил проанализировать качество обеспечения высокоскоростным интернетом учреждений образования и, в случае необходимости, оказать помощь с тем, чтобы у учащихся и учителей была возможность полноценно пользоваться всеми возможностями информационной инфраструктуры для повышения эффективности учебного процесса, отметили в пресс-службе.