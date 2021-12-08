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Россия и Греция подписали совместный план действий на 2022-2024 годы

Также подписан протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством СССР и правительством Греческой Республики о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия и Греция заключили пять соглашений по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Так, подписан Совместный план действий между РФ и Греческой Республикой на 2022-2024 годы, сообщается на сайте Кремля. Также подписан протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством СССР и правительством Греческой Республики о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод от 10 апреля 1991 года.

Кроме того, подписано два меморандума: о взаимопонимании по сотрудничеству в области разработки и эксплуатации лазерной инфраструктуры петаваттного и экзаваттного уровней мощности между Министерством науки и высшего образования РФ и Министерством развития и инвестиций Греции, о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налогового администрирования между Федеральной налоговой службой РФ и Независимым агентством государственных доходов Греции.

Еще один документ - программа совместных действий между Федеральным агентством по туризму РФ и Министерством туризма Греции на период 2022-2024 годов в области туризма.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГрецияРоссияМицотакис, Кириакос
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