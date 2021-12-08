В Омской области исполнили почти 89% договоров, подписанных по программе догазификации

ОМСК, 8 декабря. /ТАСС/. Компания "Омскоблгаз", которая является представителем компании "Газпром газификация" на территории Омской области, выполнила по программе догазификации 645, или почти 89% заявок, по которым заключен договор. Как сообщил в среду журналистам директор компании Евгений Еловик, из этого числа 256 частных домов уже полностью подключены к газу.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести данные мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка проводится без привлечения средств граждан.

"На сегодняшний день уже поступило 6 973 заявки на догазификацию, из них 723 заявки отклонены по разным причинам. 727 договоров уже заключено, при этом исполнено (подведен газопровод) до границ земельных участков 389 абонентов, и 256 заявителей уже подключено", - сказал Еловик.

В пресс-службе компании уточнили, что по оставшимся 82 заявкам в данный момент ведутся работы.

Еловик отметил, что в Омской области принята программа газификации на 2021 - 2025 годы. За этот период в регионе планируется построить 619 км газопроводов и 7 газораспределительных станций. "В результате будут созданы условия для подачи природного газа жителям 55 населенных пунктов в 9 муниципальных районах, что обеспечит возможность газификации 11 859 домовладений или квартир", - подчеркнул Еловик.

Компания "Газпром" реализует свою программу в сибирском регионе уже в течение 15 лет. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 34,5% при среднем уровне газификации Сибирского федерального округа в 6,8%.