Почти 2 тыс. детей в России с июля получили лекарства благодаря фонду "Круг добра"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Лекарства в рамках работы Фонда поддержки детей с угрожающими жизни и хроническими заболеваниями "Круг добра" получили с июля уже более 1,9 тыс. детей, сообщил в среду председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко.

"Вот такие основные результаты работы фонда, начиная с июля месяца. Более 1,9 тыс. детей получили помощь от фонда, им были закуплены лекарственные препараты, и они были обеспечены лекарственными препаратами до конца этого года и на первый квартал следующего года. Для того, чтобы не произошло прерывания в лечении", - сказал он на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья.

По словам Ткаченко, до конца года на обеспечение лекарствами детей с редкими заболеваниями будет израсходовано почти 38 млрд рублей.

Всего на сегодняшний день в перечень фонда включено 44 заболевания и 37 лекарственных препаратов, из которых 23 не зарегистрированы в России.

Президент РФ Владимир Путин в январе подписал указ о создании фонда "Круг добра". Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.