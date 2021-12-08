В ООН назвали аморальным разрыв между бедными и богатыми странами в охвате прививками

ЖЕНЕВА, 8 декабря. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала "глубоко несправедливым и аморальным" разрыв в охвате прививками от коронавируса населения в бедных и богатых странах. В государствах с низкими доходами по состоянию на 1 декабря как минимум одну дозу вакцины получили 8% людей взрослого возраста, а в странах с высокими доходами - 65%, заявила она в выступлении в среду на онлайн-семинаре на тему доступа к лекарствам в мире.

"В целом доступ к вакцинам от COVID-19 является шокирующе неравным. В странах с низкими доходами к 1 декабря едва 8% взрослых получили одну дозу вакцины, в сравнении с 65% в государствах с высокими доходами", - сказала Бачелет. "Это глубоко несправедливо и аморально", - подчеркнула она.

Верховный комиссар считает "очень маловероятным" достижение поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цели - обеспечить охват прививками не менее 40% жителей в каждой стране мира до конца нынешнего года. Что касается еще одной цели ВОЗ - вакцинировать не менее 70% населения к середине 2022 года, то эта задача, по мнению Бачелет, "также находится под угрозой".

Новые всплески заболеваемости и появление омикрон-штамма коронавируса "конкретно демонстрируют опасность вакцинного неравенства", констатировала она. Новые варианты SARS-CoV-2, такие, как "омикрон", с большей вероятностью могут возникать там, где население в значительной степени является невакцинированным. По словам Бачелет, "отсутствие всеобщего и равного доступа к вакцинам продлевает пандемию".

Верховный комиссар считает, что "ни при каких обстоятельствах люди не должны подвергаться вакцинации насильственно". Если за отказ прививаться установлено наказание, то оно "должно быть пропорциональным", а также должно "быть предметом рассмотрения судебными властями". Вакцинация может носить обязательный характер только тогда, когда она необходима для достижения "убедительных целей в сфере общественного здравоохранения". Прибегать к ней следует лишь в тех случаях, когда достичь этой таких целей не удалось "менее интрузивными мерами", такими, как ношение масок и социальное дистанцирование, резюмировала Бачелет.