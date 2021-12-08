Парламент Финляндии одобрил равный отпуск по уходу за ребенком для отцов и матерей

ХЕЛЬСИНКИ, 8 декабря. /ТАСС/. Парламент Финляндии в среду проголосовал за одобрение законопроекта о равной продолжительности отпуска по уходу за новорожденным для обоих родителей. Об этом сообщило в среду в "Твиттере" министерство социальных дел и здравоохранения страны.

"Парламент одобрил поправку в закон об отпуске по уходу за ребенком. Число дней отпуска возрастет, и увеличится возможность их гибкого использования. Обновление закона поощряет более равное разделение отпуска между родителями и повышает равноправие [в этой области]. Обновленный закон вступит в силу в августе 2022 года", - отметила министр социальных дел и здравоохранения Ханна Сарккинен.

Закон предусматривает, что каждый родитель получит квоту 160 дней, из нее можно будет передавать другому супругу до 63 дней. При этом отпуск по беременности у женщины начинается за 40 дней до предполагаемой даты родов, что в целом позволяет родителям по очереди находиться дома с ребенком почти год и получать в это время выплаты по уходу за новорожденным. В семьях с одним взрослым родитель получит обе квоты. Кроме того, "декретные" выплаты положены всем родителям, независимо от пола, а также от того, является ли родитель биологическим.

В настоящее время для матерей в Финляндии продолжительность отпуска по уходу за ребенком составляет 105 рабочих дней, для отцов - 54 рабочих дня. В министерстве пояснили, что текущая реформа, прежде всего, направлена на то, чтобы подход ко всем детям был одинаковый, независимо от того, какая у них семья.

В последнее десятилетие в Финляндии продолжается спад рождаемости, некоторый рост наметился только по итогам прошлого года. Ранее государственный центр статистики страны выступил с прогнозом, согласно которому численность населения Финляндии начнет сокращаться после 2035 года. До этого ее прирост будет происходить за счет миграции и достигнет 5,62 млн человек. Главной причиной прогнозируемого падения является продолжающееся снижение уровня рождаемости в стране.