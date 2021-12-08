Трутнев заявил, что в ДФО сократились темпы роста заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минимальное за последние три недели число заболевших COVID-19 зарегистрировано на Дальнем Востоке за последние сутки. Вице-премьер РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что можно говорить о сокращении темпов роста заболеваемости в округе, сообщили в среду в пресс-службе аппарата полпреда.

"В целом можно говорить о некотором сокращении темпов роста заболеваемости. За прошедшие сутки выявлено 2 267 больных. Это самое минимальное значение за последние три недели. Снижается смертность населения. Вместе с тем загруженность коечного фонда достаточно высокая, превышает 80%", - приводятся в сообщении слова Трутнева.

Уточняется, что полный курс вакцинации прошли 59,1% жителей Дальнего Востока, которые подлежат иммунизации. Всего необходимо вакцинировать 80,6%. Среди регионов, которые не достигли среднероссийских значений вакцинации, значатся Хабаровский край (47,7%), Еврейская автономная область (50,2%) и Приморский край (52,6%).

"Это значит, что губернаторы не предприняли достаточно усилий для развертывания вакцинаций и проведения разъяснительной работы среди населения. Напомню, этот вопрос стоит на контроле у президента", - приводит слова Трутнева пресс-служба.

В октябре Трутнев во время рабочей поездки на Колыму поручил всем главам регионов российского Дальнего Востока ускорить темпы вакцинации населения от коронавирусной инфекции.