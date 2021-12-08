Греция рассчитывает на продолжение использования российской пожарной авиации

СОЧИ, 8 декабря. /ТАСС/. Греция рассчитывает возобновить следующим летом аренду российских пожарных самолетов, которые проявили себя исключительно надежными в борьбе с лесными пожарами. Об этом заявил в среду премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"С президентом Путиным мы приняли совместную программу действий на 2022-2024 годы, которая определит общие направления нашего сотрудничества на последующие три года, - сказал Мицотакис. - Это важный документ для многих областей, представляющих общий интерес. Мы согласились в том, что существуют и другие области, в которых мы можем сотрудничать. Например, об этом упомянул господин президент, [лесные] пожары в Греции, во всем Средиземноморье летом этого года драматическим образом привлекли внимание к необходимости координации действий по немедленной борьбе с последствиями климатического кризиса. Хочу лично поблагодарить господина президента, потому что, хотя в то же время и в Сибири пылали сильные пожары, он быстро распорядился ответить на нашу просьбу и отправить нам существенную авиационную поддержку. Мы надеемся на продолжение и расширение этого нашего сотрудничества в области гражданской защиты начиная со следующего лета с продолжением аренды самолетов, которые проявили себя исключительно надежными в борьбе с пожарами".

Мицотакис отметил, что в ходе встречи с президентом РФ была возможность рассмотреть ход развития двусторонних отношений и их перспективы. "Хочу заверить, что рассматриваю сегодняшнюю встречу как еще один мост для укрепления отношений между двумя странами, а также как возможность расширить сотрудничество между нашими правительствами на основе совместного уважения и взаимных интересов, - сказал премьер. - Напомню, что я планировал нанести визит в Россию еще в мае 2020 года для участия в торжествах по поводу 75-летия Победы над нацизмом, но развитие пандемии тогда этому помешало. Поэтому этот визит осуществляется сегодня, потому что условия, несмотря на проблемы, которые все еще имеются, являются более благоприятными. Визит совпадает с 200-летним юбилеем борьбы за нашу национальную независимость от османского ига, в которой православная Россия сыграла решающую роль. Мы, греки, это всегда признаем".

"Естественно, что мы подтвердили с президентом Путиным то многое, что нас связывает на протяжении веков - от истории до культуры, - отметил Мицотакис. - Этому служит очень успешное проведение Года истории Греции и России, который будет продлен и на 2022 год, а также такие инициативы, как проведение недавно в Москве 13-й сессии Смешанной межправкомисии".