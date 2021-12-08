Фонд ковидных коек в госпиталях Крыма сократили почти на 40% из-за снижения заболеваемости

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Количество коек, выделенных для больных с ковидом в Крыму, за месяц сократили с 5 365 до 3 319 (на 38%) из-за снижения заболеваемости в республике, сообщается в среду в Telegram-канале Минздрава региона.

"Коечный фонд для госпитализации больных COVID-19 и внебольничными пневмониями сокращен до 3 319 коек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневно ведется мониторинг текущей ситуации по заболеваемости, исходя из этого принимается решение о сокращении коечного фонда. Занятость коечного фонда в Крыму сейчас - около 80%. "Еще месяц назад на территории республики было развернуто 5 365 коек. В связи с уменьшением количества больных, нуждающихся в госпитализации, постепенно возвращаем некоторые структурные подразделения больниц в прежний формат работы. На сегодняшний день лечение получают 5 581 человек, из них на амбулаторном лечении 2 905 больных и на стационарном - 2 676 пациентов. Из продолжающих лечение с диагнозом новая коронавирусная инфекция 306 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии", - приводятся в сообщении слова врио министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского.

Против коронавирусной инфекции в Крыму вакцинированы 746 024 человека, против вируса гриппа - 428 336. Запас вакцины против COVID-19 составляет 246 763 комплекта. "Хочу отметить, что из общего числа привитых двумя компонентами вакцины заболели коронавирусной инфекцией в Крыму менее трех процентов, при этом такие пациенты, как правило, переносят вирус в легкой форме, получая лечение на дому", - рассказал Скорупский.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, за последние сутки в республике зарегистрировано 352 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 122 637 случаев заражения. По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 403 человека, выздоровевших за весь период - 112 362.

С 1 декабря после снижения количества выявляемых случаев коронавируса власти Крыма разрешили работу в ночное время заведениям общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники. Также увеличивается допустимая наполняемость залов в театрах и кинотеатрах с 50% до 70%. С 15 декабря для вакцинированных в возрасте старше 60 лет отменят самоизоляцию и возобновят льготный проезд в общественном транспорте. В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.