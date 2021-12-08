Свердловские власти планируют к 2035 году увеличить турпоток в регион до 5 млн человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Количество туристов, посещающих Свердловскую область, планируется увеличить до 5 млн человек в год к 2035 году. Об этом сообщил в среду заместитель главы региона Дмитрий Ионин на общем собрании Уральской ассоциации туризма.

"Губернатором Свердловской области поставлена задача увеличения туристического потока в наш регион с нынешних 1,7 млн до 5 млн к 2035 году", - сказал Ионин.

По его словам, для реализации поставленных целей в ближайшее время область туризма в Свердловской области ждет реорганизация. Это даст больше полномочий и возможностей для взаимодействия с федеральными органами по поддержке и развитию сферы туризма в регионе.

По данным и.о. директора центра развития туризма Свердловской области Надежды Шестаковой, в 2017 году турпоток составил 1,3 млн человек, в 2018 году - 1,5 млн (прирост 13%), в 2019 году - 1,6 млн человек (прирост 6%), а в 2020 год упал до 726 тыс. человек. К сентябрю 2021 года число отдохнувших и оздоровившихся на территории Свердловской области выросло на 36,5% к аналогичному периоду 2020 года, сообщили в департаменте информационной политики региона.