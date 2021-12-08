Северо-Кавказский федеральный университет займется развитием молодежного походного туризма

СТАВРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Походный молодежный туризм начнут развивать в Северо-Кавказском федеральном университете на грант конкурса по поддержке развития студенческого туризма в вузах, организованного Российским университетом дружбы народов (РУДН). Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-центре вуза.

"Определены 25 вузов-получателей мер поддержки студенческих туристических клубов. Среди них - Северо-Кавказский федеральный университет. Крупнейший вуз Северного Кавказа стал обладателем гранта в размере около 500 тыс. рублей. Эти средства будут направлены на повышение уровня студенческого походного туризма, закупку необходимого для этих целей оборудования", - говорится в сообщении.

За победу в конкурсе боролись 34 российских вуза. В состав жюри вошли представители РУДН, эксперты в сфере образовательной и туристской деятельности. Участники представляли на конкурсный отбор разработанные культурно-познавательные туристические программы и маршруты, проекты развития студенческого туризма.

"На базе Северо-Кавказского федерального университета создается Молодежный туристический центр округа. Грант - это дополнительный ресурс для университета, который способен вывести на новый уровень культуру походного туризма, а также расширить программу мероприятий для участников федеральной программы Минобрнауки РФ по развитию студенческого туризма "Студтуризм РФ", - цитирует пресс-служба руководителя межрегионального туристического центра на Северном Кавказе Фархода Эркинова.

Ранее в вузе сообщали, что межрегиональный молодежный туристский центр откроется на базе Северо-Кавказского федерального университета в 2022 году. Опыт университета позже будет масштабирован с учетом потенциала консорциума вузов Северо-Кавказского федерального округа.