Медико-социальная экспертиза не потребует от людей с инвалидностью дополнительные сведения

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минтруд предложил упростить прохождение медико-социальной экспертизы (МСЭ) для людей с инвалидностью. По новому алгоритму организации МСЭ не будут требовать от граждан собирать дополнительные сведения, пройти процедуру можно будет на выбор заочно или лично. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Предполагается существенно упростить прохождение медико-социальной экспертизы для гражданина, сделать этот механизм более прозрачным и понятным. <...> Медико-социальная экспертиза не сможет потребовать с гражданина собрать дополнительные сведения", - рассказали в министерстве, отметив, что соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале нормативно-правовых актов.

В ведомстве отметили, что у гражданина также появится возможность выбора - проходить экспертизу заочно или лично. В случае, если гражданин выбрал заочную форму, решение будет вынесено на основании медицинских документов, а сам гражданин приглашен на МСЭ только в том случае, если для формирования рекомендаций по реабилитации требуются медицинские обследования, которые могут провести только специалисты МСЭ. Если же гражданин выбрал личное прохождение МСЭ, то через сервис электронной регистратуры он сможет выбрать дату и время прохождения процедуры.

"Также новым проектом предусматривается возможность дистанционного обжалования решений МСЭ, то есть, если у гражданина нет возможности приехать в бюро на обжалование лично, он все равно получит возможность представить свои аргументы при оспаривании решения, но уже через дистанционные технологии", - добавили в министерстве.

Новый алгоритм прохождения МСЭ заменит действующий временный порядок установления инвалидности, который был введен в условиях противоэпидемических мер и заканчивает свое действие 1 марта 2022 года. Все преимущества временного порядка будут интегрированы в традиционную очную форму, обеспечивая плавный переход на новый механизм, пояснили в Минтруде. Внедрение экспертизы с использованием обезличенных персональных данных планируется последовательно и поэтапно с 1 января 2024 года.

Об установлении инвалидности

С весны 2020 года действует упрощенный временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности, который позволяет исключить личное участие гражданина. Если инвалидность оформляется впервые, то определение группы и составление индивидуальной программы реабилитации осуществляется на основании медицинских документов. Для тех граждан, кому инвалидность была установлена ранее, в период действия временного порядка она автоматически продляется вместе с программой реабилитации.

Общее число граждан, которым была установлена инвалидность в соответствии с временным порядком, составило более 4,3 млн человек. Порядка 1,9 млн гражданам инвалидность была установлена на основании документов от медицинских организаций без личного присутствия. Около 2,4 млн гражданам была автоматически продлена ранее установленная группа инвалидности.