В Ростовской области расширят господдержку добровольческих инициатив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют расширить господдержку добровольчества в регионе, увеличив в 2022 году число получающих поддержку волонтерских центров с 10 до 17. Об этом сообщил в среду губернатор региона Василий Голубев в ходе открытия фестиваля добровольческих инициатив "Доброфест".

"Развитие добровольчества - приоритет нашей политики в Ростовской области. С этого года 10 лучших добровольцев будут получать именные премии. Впервые в текущем году мы определили социально ориентированных предпринимателей, будем теперь делать это ежегодно. Продолжим развивать сеть волонтерских центров. В этом году материальную поддержку получили 10 центров, в 2022 году мы намерены расширить поддержку, распространив ее на 17 центров", - сказал Голубев.

Он обратил внимание на роль волонтеров в период пандемии коронавирусной инфекции, в том числе на участие добровольцев в общероссийской акции "Мы вместе", которая была возобновлена в октябре этого года в связи с осложнением эпидемической ситуации.

"Еженедельно добровольцы отрабатывают почти 300 заявок, доставляют продуктовые наборы, лекарства для граждан из группы риска, оказывают помощь медработникам в клиниках и 120 госпиталях Ростовской области. Наравне с медицинским персоналом волонтеры отработали 18,5 тыс. волонтерских смен", - отметил губернатор.

По его словам, волонтерское движение в Ростовской области сегодня является одним из самых крупных в России и объединяет сотни тысяч человек. "В этом году 900 донских волонтеров приняли участие во всероссийской переписи населения, тысячи из них стали участниками федеральных проектов "Волонтеры формирования комфортной городской среды", "Волонтеры здоровья", "Добро в село", активно помогали в организации финала конкурса "Учитель года России", - привел примеры глава региона.

Фестиваль добровольческих инициатив "Доброфест" проходит в рамках празднования Дня добровольца в Ростовской области и охватывает все муниципальные образования региона. В ходе фестиваля будут вручены почетные знаки "Лучший доброволец (волонтер) Ростовской области", девять добровольцев региона получат дипломы и именные премии в размере 50 тыс. рублей, пяти организациям будут вручены почетные знаки "Социально ориентированный предприниматель Ростовской области. Кроме того, пять муниципальных образований получат сертификаты на развитие центров добровольчества на сумму 400 тыс. рублей.