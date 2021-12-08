Школьники из 40 регионов РФ вышли в финал конкурса "Ученик года", открывшийся в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Финал Всероссийского конкурса "Ученик года-2021" в среду открылся в Ульяновском государственном педагогическом университете имени И. Н. Ульянова. В нем примут участие 100 учащихся из 40 регионов России.

"Конкурс "Ученик года" с двадцатилетней историей. Мне кажется, что он нигде в другом регионе не мог родиться, только на Ульяновской земле. <…> Начинали мы как региональный конкурс, затем перешли на уровень межрегионального, позвав своих друзей сначала из Приволжского федерального округа, и к нам присоединилось еще шесть регионов. И далее по нарастающей с каждым годом мы расширяли свои географические границы, количество регионов ежегодно увеличивалось", - сказала журналистам и. о. министра просвещения и воспитания региона Наталья Семенова.

Финалистам предстоит пройти пять этапов испытаний. Первый из них - "Творческая самопрезентация", в ходе которого участник должен донести до членов жюри информацию о себе, личных успехах, заслугах и деятельности. Школьники также примут участие в краеведческом конкурсе "Широка страна моя родная", который включает в себя творческую презентацию культуры своего региона и проверку знаний школьной программы о субъектах Российской Федерации в области экономики, политики, культуры, традиций. В числе испытаний также ролевая игра, задача которой заключается в моделировании событий на определенную тематику и время. Кроме того, финалисты организуют дебаты в виде интеллектуальной игры на заданные темы и решат определенные кейсы.

Конкурс в этом году проводится при информационной поддержке Федерального агентства по делам молодежи и реализуется в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. Заместитель председателя Российского союза молодежи Алексей Кривицкий сообщил журналистам, что лучшие участники получат полезные подарки. "Ребята получат возможность путешествия по нашей стране, <…> ряд различной техники от наших партнеров - клавиатуры, наушники, аксессуары для обучения, и победитель получит путевку во [Всероссийский детский центр] "Смена" [в Краснодарском крае]", - отметил он.

Ректор Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова Игорь Петрищев заявил журналистам, что проведение конкурса в стенах вуза важно для его развития. "Для нас важно, чтобы наши студенты, видя таких замечательных ребят, через погружение в общение с ними получали также дополнительные компетенции", - добавил он.

Всероссийский конкурс обучающихся общеобразовательных организаций "Ученик года" - это конкурс, стимулирующий общественную, творческую и познавательную активность, выявление и поощрение наиболее активных и творческих обучающихся. Участниками конкурса являются ученики 9-11-х классов общеобразовательных организаций России.