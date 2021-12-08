Дед Мороз принял гостей в передвижной резиденции в Костроме

КОСТРОМА, 8 декабря. /ТАСС/. Дед Мороз из Великого Устюга в среду прибыл в Кострому в передвижной резиденции - сказочном поезде, где до вечера принимал гостей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Костромской области.

"Сегодня в Костроме в рамках открытия нового туристического маршрута часть вагонов резиденции была доступна для всех желающих, часть - по предварительно приобретенным билетам. По информации ОАО РЖД билеты на посещение поезда были полностью раскуплены еще накануне", - говорится в сообщении.

В Костроме находится резиденция Снегурочки. Дед Мороз вместе с внучкой и своими помощниками поприветствовали костромичей. На перроне костромского вокзала Дед Мороз научил детей и их родителей правильно загадывать желания. После праздничной программы на улице дети небольшими группами смогли посетить сказочный поезд.

Поезд Деда Мороза выехал 5 декабря из Великого Устюга Вологодской области. Передвижная резиденция представляет собой специализированный празднично оформленный поезд, в состав которого включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала. За 41 день поезд проследует более чем через 30 городов страны. Завершится проект в канун Старого Нового года, 13 января.