СИРИУС /Федеральная территория/, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с идеей создания советов для применения научных результатов в регионах.

С таким предложением к главе государства обратился кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института промышленной экологии Уральского отделения РАН, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Института фундаментального образования Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина Андриан Селезнев. Он напомнил о существовании научно-образовательных центров и подчеркнул, что ученые нуждаются в советах, которые бы занимались переводом научных результатов в практическое русло в регионах РФ.

"Борьба шла между регионами, чтобы НОЦы были там, где они сейчас есть. Странно, что возникают вопросы с поиском заказчиков и вариантов применения полученных результатов. Предложение по советам по внедрению получаемых разработок - это практический, хороший шаг", - сказал президент на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

Селезнев предложил создать советы или совещательные органы при научно-образовательных центрах. Такие органы, по его словам, могли бы искать применимость для научных результатов, заниматься их внедрением, кооперироваться на региональном уровне, а также заниматься обучением, в том числе, у иностранных партнеров.

"Предложение хорошее. Научно-образовательные центры изначально и создавались для решения вопросов пространственного развития регионов", - сказал Владимир Путин.