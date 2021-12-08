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Пандемия COVID-19

Датских школьников из-за коронавируса ждут продленные зимние каникулы

Они продлятся с 15 декабря до 4 января

СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. /ТАСС/. Рождественские каникулы в средних школах Дании начнутся раньше и закончатся позже из-за роста распространения коронавируса. Они продлятся с 15 декабря до 4 января, рассказала в среду на пресс-конференции премьер-министр Метте Фредериксен.

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"Мы хорошо знаем, сколько учеба значит для благополучия детей и молодежи. Речь идет о добавлении нескольких дней на рождественские праздники, но это не станет новым долгосрочным закрытием", - сказала она.

Правительство возлагает большие надежды на то, что в декабре дети будут вакцинированы. "И желательно как можно скорее", - сказала премьер.

С 10 декабря ночные клубы и дискотеки в Дании будут закрыты. Не будут проводиться концерты и массовые мероприятия с участием более 50 человек, в рестораны надо будет приходить в защитных масках. "Это не является "закрытием" датского общества. Ночная жизнь будет прекращена, алкоголь не будет продаваться в ночное время", - пояснила Фредериксен.

Правительство призывает как частные, так и государственные предприятия организовать дистанционную работу своих служащих.

По данным органов здравоохранения, в стране было выявлено 577 случаев заражения омикрон-вариантом коронавируса, что является признаком распространения этого штамма в обществе. Во вторник в стране за сутки было подтверждено заражение более 6,3 тыс. человек, что является самым высоким показателем за один день в Дании за всю пандемию.

Теги
ДанияФредериксен, МеттеПандемия COVID-19
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