EgyptAir возобновляет полеты в Йоханнесбург с 16 декабря

КАИР, 8 декабря. /ТАСС/. Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir возобновляет с 16 декабря полеты между Каиром и Йоханнесбургом (ЮАР). Об этом говорится в распространенном в среду заявлении компании.

"EgyptAir возвращается к выполнению одного рейса в неделю между Каиром и Йоханнесбургом по четвергам в 23:05 по местному времени начиная с 16 декабря", - отмечается в коммюнике. В нем также указывается, что полеты будут осуществляться с соблюдением "всех профилактических мер по противодействию коронавирусу".

EgyptAir, как и многие авиакомпании мира, приостановила в конце ноября полеты в ЮАР из-за опасений по поводу появления в ЮАР нового омикрон-штамма коронавируса. 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность ВОЗ. В организации обратили внимание на свидетельства того, что "омикрон-вариант имеет преимущества в росте перед другими циркулирующими вариантами", но экспертам "пока не известно, приводит ли это к увеличению заразности".