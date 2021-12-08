Путин отметил социальный характер проблемы грязи в городах

СИРИУС /Федеральная территория/, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с мнением российского ученого Андриана Селезнева о том, что грязь в городах обостряет социальную проблему качества жизни.

Во время встречи главы государства с участниками Конгресса молодых ученых старший научный сотрудник Института геологии и геохимии им. Академика А. Н. Заварицкого Уральского отделения РАН и Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Андриан Селезнев рассказал, что вместе с коллегами в 2017 году работал над проектом оценки загрязненности улиц Екатеринбурга. По его словам, это вопрос не только экологический, но также социальный и управленческий.

"Полностью согласен, здесь и добавить нечего. Здесь и социальный аспект есть, и экологический. Социальный произрастает из экологического: чем [больше] времени эта субстанция [сохраняется], тем хуже людям живется с точки зрения окружающей среды", - сказал Путин.

По мнению ученого, вопрос особо актуален для Екатеринбурга, Мурманска, Ростова-на-Дону, Владивостока и Новосибирска.

Об исследовании в Екатеринбурге

В 2020 году пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) сообщала, что российские ученые создали модель, которая позволяет оценить уровень загрязненности улиц города, зная концентрацию пыли в снежном покрове. Полученные данные позволят в целом определять, как процессы выпадения и накопления осадков влияют на качество окружающей среды.

Группа ученых из Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) оценила количество грязи в подобных отложениях в Екатеринбурге, где проживает 1,5 млн человек. Исследователи взяли 30 проб снегогрязевой пульпы и нетронутого снега, по которому не ездили машины и не ходили пешеходы, в шести районах с разным уровнем и периодом застройки. Они проанализировали минеральный, химический и гранулометрический состав их твердой части - процентное содержание в почве минеральных частичек, от которого зависит плодородие почв.

Согласно полученным данным, снегогрязевая пульпа на дорогах и обочинах содержала 35 граммов твердых веществ на литр, из них две трети составляла пыль. Главная причина ее появления, как отмечают исследователи, - истирание дорожного покрытия шипованными шинами.

По подсчетам ученых, на улицах Екатеринбурга накопилось 80 тыс. тонн пыли, что составляет 53 кг на человека. Всего же на улицах этого уральского города - примерно 320 тыс. тонн твердого грязевого осадка. А концентрация таких элементов как хром, магний, никель, алюминий, вольфрам в составе снегогрязевой пульпы выше, чем в почве.