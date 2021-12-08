Власти Великобритании ужесточают санитарные меры из-за распространения омикрон-штамма

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Великобритании объявили об ужесточении санитарных мер в стране из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Будет ответственным и пропорциональным шагом перейти к плану Б в Англии <…>, чтобы замедлить скорость распространения вируса", - сказал премьер. Он уточнил, что Лондон будет тесно координировать действия с остальными административно-политическими частями Великобритании - Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией, которые практически всегда повторяют меры, вводимые в Англии.

Запасной план британского правительства на случай резкого роста заболеваемости в зимний период включает рекомендацию работодателям вернуть сотрудников на удаленную работу с начала следующей недели. Ношение масок вновь станет обязательным в большинстве закрытых помещений за исключением случаев, когда это "непрактично". На следующей неделе на территории Англии также впервые будет введено обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов.

Джонсон заметил, что пока полностью привитым считается человек, получивший две дозы вакцины, но не исключил, что в будущем это определение может быть изменено. В этом случае для того, чтобы пользоваться всеми преимуществами полностью привитого человека, понадобится также сделать бустерную прививку.

Джонсон особо подчеркнул, что правительство "не может полагаться" на предварительные данные о том, что омикрон-штамм может вызывать более легкое течение COVID-19, чем другие генетические варианты вируса. Он добавил, что в Великобритании, как и в ЮАР, число случаев заражения штаммом "омикрон", похоже, удваивается каждые 2-3 дня, что говорит о крайне высокой способности этого штамма к распространению даже по сравнению с "дельтой". Власти королевства активизируют программу ревакцинации населения в надежде сдержать темпы распространения вируса.

Как сообщил ранее во вторник глава британского Минздрава Саджид Джавид, на сегодняшний день в стране выявлено 568 случаев заражения омикрон-штаммом, но в реальности эта цифра "вероятно, приближается к 10 тысячам". В связи с быстрым распространением штамма люди, контактировавшие с его носителями, больше не должны самоизолироваться, но им придется ежедневно сдавать анализы на заражение коронавирусом.