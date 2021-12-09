В СП заявили, что проект по созданию лаборатории с питомником для кабарги не сдадут в срок

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Проект Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги не будет сдан в 2021 году, как планировалось. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном в четверг.

"Плановый срок завершения проекта в 2021 году будет нарушен", - отмечается в документе.

Проект реализуется с 2016 года и разделен на два этапа. Первый этап предусматривает строительство питомника для кабарги (парнокопытное оленевидное животное) в Республике Алтай, второй - проектирование и реконструкцию подразделений научно-клинической лаборатории ФМБА в Московской области, предназначенной для изучения природных биологических стимуляторов на основе мускуса сибирских подвидов кабарги, разработки новых отечественных препаратов и их клинического применения. На момент проверки Счетной палаты техническая готовность питомника составила 25,9%, лаборатории - 43,2%.

"Строительство планировалось завершить в 2021 году. Однако с учетом технического состояния объектов в текущем году они не будут введены в эксплуатацию", - отметила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова, слова которой приводятся в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, из-за постоянной корректировки проектно-сметной документации сумма финансирования проекта выросла на 15,3% - с 1,5 млрд до 1,76 млрд рублей. При этом на момент проверки еще не была утверждена скорректированная проектно-сметная документация по второму этапу, что создает риски дополнительного удорожания проекта, отметили в СП.

Кассовое исполнение расходов составило 661,2 млн рублей или 37,7%, уточнили в пресс-службе ведомства. "Реализация мероприятий по созданию объектов научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги и объектов ее научных подразделений оценивается как неэффективная", - говорится в отчете.