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Военно-Грузинскую дорогу закрыли для движения большегрузов из-за непогоды

Участок Владикавказ - Ларс на выезд из России недоступен до особого распоряжения

ТАСС, 9 декабря. Движение для большегрузного транспорта запрещено из-за непогоды по Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию с государствами Закавказья. Об этом сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 00:00 9 декабря 2021 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

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ГрузияРоссияСтавропольский край
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