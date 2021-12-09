Военно-Грузинскую дорогу закрыли для движения большегрузов из-за непогоды

ТАСС, 9 декабря. Движение для большегрузного транспорта запрещено из-за непогоды по Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию с государствами Закавказья. Об этом сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 00:00 9 декабря 2021 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.