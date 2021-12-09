В базу данных VGARus загружены порядка 45 тыс. мутаций коронавируса

"Продолжается активное расширение Российской национальной базы данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2 VGARus. На 8 декабря 2021 года в нее загружено 45 тыс. геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2, в том числе более 21 тыс. полногеномных последовательностей и свыше 23 тыс. фрагментов генома S-белка (участок, позволяющий определять наиболее важные мутации)", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в четверг.

Как отметили в ведомстве, такое существенное пополнение данными стало возможно благодаря активному участию в программе научных учреждений Роспотребнадзора и других научных и медицинских учреждений страны.

Российская национальная база данных геномных последовательностей коронавируса VGARus была зарегистрирована в июне 2021 года. Ее разработчиком выступил Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. В базе данных содержится информация о нуклеотидных последовательностях вируса SARS-CoV-2 и его мутациях, распространенных в тех или иных регионах РФ. Все научные учреждения России, которые занимаются секвенированием геномов коронавируса и зарегистрированные на специальном портале, могут выложить информацию об изучаемых мутациях в базу данных.